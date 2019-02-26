Военные Индии и Пакистана обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире

11:20 | 28.02.2019

Индия и Пакистан обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире. Таким образом, режим прекращения огня нарушается седьмой день подряд, передает РИА «Новости».



Как напоминает rg.ru, отношения Нью-Дели и Исламабада обострились 14 февраля после нападения смертника на колонну индийских военных. Погибли 42 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», базирующаяся в Пакистане. После этого индийские ВВС нанесли удар по лагерю боевиков на территории Пакистана. В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета. По версии Нью-Дели, Индия потеряла один МиГ-21, при этом сбила пакистанский истребитель.



Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией. При этом, по утверждению источников газеты The Times of India, пакистанский премьер-министр Имран Хан провел совещание с участием командования ядерных сил, сообщает lenta.ru.