В РФ объем задолженности граждан перед банками достиг 14,86 триллиона рублей

12:28 | 27.02.2019

В России объем задолженности граждан перед банками достиг 14,86 триллиона рублей. При этом около половины от этой суммы приходится на ипотечные кредиты, пишет газета «Известия». В среднем одна семья должна по займам порядка 263 тысяч рублей.

Несмотря на внушительную сумму общей задолженности, число неспособных вовремя расплатиться с долгами сокращается. При этом больше всего просрочек по выплатам отмечают в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.