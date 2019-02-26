Власти Венеции одобрили введение платы за въезд в исторический центр города

12:22 | 27.02.2019

Коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр итальянского города. Правило вступит в силу 1 мая. Как передаёт агентство РИА Новости, сейчас плата введена в качестве эксперимента, она составляет 3 евро с человека. Собранные деньги будут потрачены на содержание города, в частности, уборку мусора, который оставляют туристы. Новый «налог» будет включаться в цену авиа- и железнодорожных билетов, в стоимость круизов и проезда в общественном транспорте, включая такси.