Пакистанские военные заявили, что сбили два самолета ВВС Индии

12:14 | 27.02.2019

Пакистанские военные заявили, что сегодня утром сбили два самолёта индийских ВВС, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Об этом написал глава пресс-службы ВС Пакистана генерал-майор Асиф Гафур в своём микроблоге в «Твиттере», передает life.ru.



«Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой - в районе линии контроля», - написал Гафур. Пилот одного из сбитых индийских самолетов арестован.



Ранее секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что удары по лагерям боевиков, нанесённые индийскими ВВС в спорном с Пакистаном Кашмире, были абсолютно необходимы, сообщает russian.rt.com.