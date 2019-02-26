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Россия и мир


 

12:08 | 27.02.2019

Испанская полиция подтвердила, что сооснователь НТВ Игорь Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в Высшем суде Андалусии, передает РИА «Новости». Как сообщили в суде, поступил предварительный отчет о вскрытии, в котором говорится, что смерть наступила в результате суицида. Окончательные результаты аутопсии станут известны примерно через месяц, добавили там.

Ранее в Испании было возбуждено уголовное дело по факту смерти Игоря Малашенко. 25 февраля стало известно, что он покончил с собой в Испании. Как заявила Божена Рынска, вдова Малашенко, у неё есть подозрения в насильственной смерти супруга, сообщает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


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