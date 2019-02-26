В ходе контртеррористической операции в Нальчике убит боевик

11:56 | 27.02.2019

В ходе контртеррористической операции в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики. «Силовиками был блокирован один из частных домов в микрорайоне «Александровка», где могли скрываться бандиты. На предложение сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.



Как сообщалось, режим контртеррористической операции был введен на части территории Нальчика в ночь на среду.