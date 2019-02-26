Российский робот «Федор» остался без зарубежных деталей

11:49 | 27.02.2019

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Он отметил, что «Андроидная техника», вероятнее всего, и дальше бы использовала зарубежные комплектующие, однако ряд компаний прекратил сотрудничество с НПО. В частности, речь идет о поставках двигателей.



Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработанный ФПИ совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель, напоминает РИА «Новости».