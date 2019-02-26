Основной причиной смертности женщин в России названа онкология

11:44 | 27.02.2019

Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2017 году от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерли 19,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет. На втором месте — болезни системы кровообращения, которые унесли жизни 18,9 тысячи россиянок, передает РИА «Новости». Третьей причиной смерти, из-за которой не стало 15,8 тысяч россиянок, стали внешние причины, среди которых нападения, ДТП и несчастные случаи. Также несколько тысяч женщин умерли из-за болезней пищеварительной системы, паразитарных и инфекционных заболеваний и поражения дыхательных органов, сообщает gazeta.ru.



Ранее стало известно, что основной причиной смерти мужчин в России являются болезни системы кровообращения.