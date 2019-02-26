В мессенджере WhatsApp появилась новая функция в рамках борьбы со спамом

11:35 | 27.02.2019

Разработчики мессенджера Whatsapp в рамках борьбы со спамом внедрят новую функцию — пользователи смогут ограничить добавление в групповые чаты, сообщил портал Akket. По умолчанию пользователи смогут принимать приглашения в группу только от тех, кто числится в списке контактов, а предложения от всех остальных будут сразу же блокироваться. Кроме того, в мессенджере даже не будут появляться подобные уведомления. Разработчики добавили эту функцию в последнюю бета-версию мессенджера, вскоре она появится в обновленной версии WhatsApp.