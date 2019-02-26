Постпред России при ООН Небензя назвал единственную цель США в Венесуэле

11:29 | 27.02.2019

США, вмешиваясь в дела Венесуэлы, преследуют только одну цель — сменить власть в стране, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, передает РИА «Новости».



Также в рамках своего выступления Небензя заявил, что, по его оценкам, за последнее время власти США и Великобритании «ограбили венесуэльский народ» на $30 млрд. Он подчеркнул, что на глазах всего мира происходит разграбление суверенного государства, сообщает РБК.



Он также назвал попытку доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля «гуманитарным шоу», разыгранным Вашингтоном.