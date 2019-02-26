Представлять Украину на Евровидении-2019 предложили группе Kazka

11:19 | 27.02.2019

Организаторы украинского отбора на Евровидение предложили выступить на конкурсе группе Kazka. Об этом в интервью порталу «Вести» рассказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова. Группа Kazka заняла в ходе национального отбора третье место. По словам Кольцовой, в настоящее время представители группы не ответили на предложение НОТУ.



Как напоминает govoritmoskva.ru, отбор выиграла певица Maruv, однако она отказалась ехать на «Евровидение», не согласившись с условиями контракта. Затем предложение выступить поступило группе Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место. Однако и этот коллектив не захотел участвовать, сославшись на скорое заключение соглашения с европейским промоутером и предстоящие гастроли.