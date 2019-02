На 65-м году жизни скончался вокалист синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис

16:52 | 26.02.2019

На 65-м году жизни скончался британский музыкант и вокалист синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис. Об этом сообщает The Guardian. О причинах смерти музыканта не сообщается.



Группа Talk Talk просуществовала около 10 лет - с 1981-го по 1991-й, успев записать пять номерных альбомов. Широкую известность ей принесли песни Tall Talk, It's my life и другие.