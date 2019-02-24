Юлия Тимошенко объявила о начале импичмента Петра Порошенко

16:42 | 26.02.2019

Глава партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она вместе со сторонниками начала процесс импичмента действующего украинского лидера Петра Порошенко, передает gazeta.ru. «Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», — сказала она.



Лидер партии «Батькивщина» связала процедуру импичмента с журналистским расследованием о причастности высокопоставленных госслужащих Украины к махинациям при закупках для армии. По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена», сообщает iz.ru.