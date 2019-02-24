Мосгорсуд признал законным продление ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

16:37 | 26.02.2019

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина по поводу срока их ареста в рамках дела о драках в центре Москвы. «Решение Тверского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», - огласил решение судья Дмитрий Монекин.



Обвиняемые общались с судом с помощью видеосвязи из СИЗО. Их адвокаты настаивали на том, что избранная молодым людям мера пресечения слишком жестока и «не соответствует тяжести совершенных проступков».



Как напоминает РБК, в начале апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина до 8 апреля по делу о драке, которая произошла 8 октября прошлого года. Конфликт начался у гостиницы «Пекин», где футболисты напали на водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. После этого компания переместилась в кафе на Большую Никитскую улицу, где избила главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, а также гендиректора научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина.