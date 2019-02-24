Герман Греф заявил, что Сбербанк потерял миллиарды из-за ошибок искусственного интеллекта

16:31 | 26.02.2019

Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом рассказал президент банка Герман Греф в частной школе в Москве на «Уроке цифры».



Он подчеркнул, что искусственный интеллект «как правило» принимает решения «в больших системах». Греф отметил, что «маленькая ошибка» в алгоритме может приводить к «очень большим последствиям». По его словам, Сбербанк терял «большие деньги» из-за подобных ошибок, сообщает РИА «Новости».



При этом одним из преимуществ искусственного интеллекта Греф назвал возможность решать «неинтересные, повседневные» задачи, связанные с большим количеством вычислений.