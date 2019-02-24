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Россия и мир


 

16:28 | 26.02.2019

Песков назвал стажировку в Европарламенте своей дочери обычной студенческой практикой

Пресс-секретарь Путина Песков назвал стажировку в Европарламенте своей дочери Елизаветы обычной студенческой практикой. «Речь идёт об обычной студентке и об обычной практике», — сказал Песков.

Как напоминает «Росбалт», ранее депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад подтвердил, что дочь Пескова Елизавета работает стажером в его офисе. Он назвал ее дочерью VIP-персоны в РФ и отметил, что как студентка она имеет не меньше прав, чем другие стажеры.

© «Вечерние Ведомости»

 


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