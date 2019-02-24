В Сургуте бортпроводник «Победы» на трапе выронил из люльки 5-месячного ребёнка

12:23 | 26.02.2019

В Сургуте госпитализировали пятимесячную девочку, которую бортпроводник авиакомпании «Победа» уронил на пол, рассказали РИА Новости в здравпункте местного аэропорта.



«Произошел несчастный случай, когда наш бортпроводник нес ребенка в люльке. На перроне на последней ступеньке трапа малышка выпала из люльки. Сейчас ведется очень тщательное расследование Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту», — заявили в компании «Победа». Там также подчеркнули, что компания компенсирует все расходы, связанные с лечением ребенка.