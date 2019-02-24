Opel объявил о возобновлении продаж автомобилей этого бренда в России

12:19 | 26.02.2019

Французский автогигант Peugeot-Citroen (PSA Group), владеющий немецким концерном Opel, принял решение о возобновлении продаж автомобилей этого бренда в России, говорится в сообщении PSA. Выход на новые экспортные рынки — основа стратегического плана по развитию немецкого бренда Opel как в Европе, так и на мировых рынках, указывает PSA. Это поможет компании стать устойчивы прибыльной.



Какие модели Opel собирается продавать на российском рынке, пока неизвестно. В прошлом году источник Autonews.ru в компании, знакомый с ситуацией, утверждал, что в 2019 г. компания предложит в России три модели: Astra K, кроссовер Grandland X, а также фургон Combo. Источник уточнил, что автомобили будут собирать методом крупноузловой сборки в Калуге. Однако официально эта информация пока не подтверждена, отмечает РБК.