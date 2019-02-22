В рейтинге самых «здоровых» стран Россия оказалась на 95-м месте

16:58 | 25.02.2019

Агентство Bloomberg составило список стран с самым здоровым населением. Рейтинг основан на данных Всемирной организации здравоохранения. В нем учитывались средняя продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде, факторы риска в виде курения и ожирение и другие, передает «Росбалт».



По данным исследований, рейтинг возглавила Испания. Второй самой «здоровой» страной стала Италия. В десятку лидеров по уровню здоровья населения также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.



Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России в рейтинге расположились, в частности, Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87), отмечает РБК.