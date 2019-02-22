Суд на два месяца арестовал водителя, сбившего пятерых человек на Невском проспекте в Петербурге

16:43 | 25.02.2019

Виновника смертельного ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова арестовали на два месяца, до 23 апреля. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» за деяние, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.



Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье. По данным следствия, автомобиль BMW X6, за рулем которого находился гражданин Азербайджана Касымов, сбил пятерых человек. Двое скончались на месте. Это гражданин США и жительница Москвы. Трое пострадавших находятся в больнице. Отмечается, что Касымов в ноябре прошлого года был лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде.