Американский эсминец «Дональд Кук» зашел в порт Одессы

16:32 | 25.02.2019

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт. Издание «Думская» уточняет, что корабль пробудет в Одессе до среды, 27 февраля, и проведет учения с кораблями ВМС Украины.



USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч). Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун».