Зампредседатели правления «Газпрома» Медведев и Голубев освобождены от должностей

16:24 | 25.02.2019

Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, освобожден от этой должности. Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома». Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления «Газпрома» будут утверждены советом директоров компании.



Как поясняет компания, Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит».