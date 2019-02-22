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Россия и мир


 

13:06 | 25.02.2019

На аукционе Cazo во Франции продадут перьевую ручку первого космонавта Юрия Гагарина

Перьевая ручка первого космонавта Юрия Гагарина, а также страница написанного им текста - выставлены на торги аукционного дома Cazo во Франции. Оценочная стоимость этого лота составляет 15-20 тысяч евро, передает rg.ru. Кроме этого продаются 12 фотографий космонавта, сделанных за 3 дня до его гибели. 11 снимков до сих пор не были опубликованы.

Как отмечает Вести.ру, ручка выполнена в форме ракеты. На подставке есть надпись «СССР Сентябрь 1959». Автограф Гагарина стоит под написанным от руки поздравлением с Новым годом. Оно адресовано советским морякам и речникам.

© «Вечерние Ведомости»

 


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