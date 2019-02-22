Власти Испании выступили против военного вмешательства третьих стран в ситуацию в Венесуэле

12:58 | 25.02.2019

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид не поддержал бы военное вмешательство третьих стран в ситуацию в Венесуэле, передает агентство EFE. Подобный вариант не исключают американские власти.



В конце января, отвечая на вопрос журналиста о том, предполагает ли Белый дом военный вариант решения ситуации в боливарианской республике, Дональд Трамп заявил, что сейчас в США конкретно «ничего не рассматривают». Однако «все варианты находятся на столе», добавил он., напоминает РБК.