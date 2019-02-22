В лондонском общественном транспорте начал действовать запрет на рекламу фастфуда

12:53 | 25.02.2019

В лондонском общественном транспорте 25 февраля начал действовать запрет на рекламу фастфуда. «Ожирение — это бомба замедленного действия, которую необходимо разминировать», — так ранее объяснял необходимость этого запрета мэр Лондона Садик Хан, передает bfm.ru. Результаты последних исследований показывают, что в той или иной степени его фиксируют почти у 40 процентов учащихся британских школ.