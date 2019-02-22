Большинство жителей Окинавы проголосовали против сохранения военной базы США на острове

12:48 | 25.02.2019

Большинство жителей японской Окинавы высказались против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона, сообщает ren.tv. Местные власти хотят убрать ее со своей территории уже долгое время, и сегодняшнее голосование должно помочь в споре с правительством.



При этом, как отмечает rg.ru, с одной стороны, кабинет Синдзо Абэ не может игнорировать точку зрения местного населения, а с другой, официальный Токио вряд ли пойдет на осложнение отношений с Вашингтоном.