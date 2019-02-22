Синоптики рассказали, когда в центральную Россию придет весна

12:44 | 25.02.2019

Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики. До этого времени на регион будет влиять арктический воздух, погода будет переменчивой, передает Вести.ру.



Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев также рассказал, что текущая неделя в столице начнется с облачной погоды, не исключен дождь.