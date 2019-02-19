Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сел на астероид Рюгу

15:50 | 22.02.2019

Японский космический зонд «Хаябуса-2», достигший поверхности астероида Рюгу, собрал первые образцы грунта для доставки на Землю. Об этом сообщило аэрокосмическое агентство JAXA.



Аппарат сел на заранее выбранную сравнительно ровную площадку диаметром 6 м, расположенную у экватора астероида. Планируется, что там он возьмет образцы его пород, после чего стартует с поверхности и вернется на его орбиту. До конца года он должен свершить еще две посадки на Рюгу.



Диаметр Рюгу составляет 900 метров, астероид удален от Земли на 300 миллионов километров. Он двигается по вытянутой орбите, пересекающей орбиты Земли и Марса. Ученые рассчитывают найти на нем следы воды и органических веществ. «Хаябуса-2» затратил на полет к астероиду около 3 с половиной лет и приблизился к объекту в июне 2018 года.