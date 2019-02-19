В Приморье задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником

15:27 | 22.02.2019

В Приморье задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев пятикласснику в школе города Большой Камень, передает РИА «Новости».



Ранее сообщалось, что в среду, 20 февраля, в одной из школ города Большой Камень родители учащихся побили местного хулигана, пятиклассника. Взрослые завели ребенка в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. В результате 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму.



Родители утверждают, что мальчик систематически издевался над их детьми, избивал, портил им одежду. Руководство школы на все жалобы не реагировало. В настоящее время директора отстранили от работы, в классе сменили классного руководителя.