Прокуратура Иркутской области заинтересовалась ритуальным сожжением верблюдов

15:16 | 22.02.2019

Прокуратура в городе Ангарск Иркутской области проведет проверку после шаманского обряда жертвоприношения верблюдов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.



Ритуальным убийством животных прокуроры заинтересовались после того, как бурятские шаманы в Ангарске провели обряд «Жэн тэнгэри яба». Они принесли в жертву пять верблюдов «на укрепление России и ее народов», а потом сварили мясо в котлах и поднесли духам на костровище. Видео обряда было опубликовано в Сети и вызвало множество споров, передает НТВ.