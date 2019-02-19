США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

15:12 | 22.02.2019

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая, передает РИА «Новости». По словам генерала, речь идет о тайном проникновении на чужую территорию по принципу «троянского коня». Такой способ позволит атаковать уязвимые позиции противника.



Уточняется, что новая тактика ведения боевых действий разрабатывается в связи с имеющимися «угрозами» со стороны России и Китая. В новой оборонной стратегии США, принятой при президенте Дональде Трампе, Россия и Китай названы «ревизионистскими державами», которые угрожают США, сообщает gazeta.ru.