Бывший президент петербургского «Зенита стал президентом РФС

15:07 | 22.02.2019

Сегодня состоялась внеочередная конференция РФС, на которой был выбран новый президент футбольного союза. Им стал Александр Дюков. Его избрали единогласно, передает sports.ru. С 2008 по 2017 год новый глава РФС являлся президентом петербургского «Зенита».



51-летний Дюков был единственным кандидатом на пост главы РФС. Данная должность стала вакантной после того, как 19 декабря прошлого года ее покинул Мутко, напоминает matchtv.ru.