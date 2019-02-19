Запущенный с Байконура египетский спутник Egyptsat-A вывели на орбиту

12:52 | 22.02.2019

Египетский спутник Egyptsat-A, который выводился на орбиту при помощи российской ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат», принят на управление заказчиком. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Рогозин.



«Все параметры бортовых систем космического аппарата — в норме. Начато выполнение программы летных испытаний спутника, после которых космический аппарат будет передан на управление египетской стороне», — говорится в сообщении Роскосмоса.



Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Он прошел штатно, хотя изначально СМИ сообщали, что при запуске EgyptSat-A могла произойти нештатная ситуация, передает iz.ru.