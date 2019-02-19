Полиция пресекла деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей

12:46 | 22.02.2019

Российская полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает РИА «Новости».



Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций, сообщает РБК.



Всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин.