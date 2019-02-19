В США заявили, что не позволят России и Китаю господствовать в Арктике

12:39 | 22.02.2019

США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, передает слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго журнал Washington Examiner. «Россия считает Арктику своими владениями. Но на самом деле это международная территория и поэтому мы заинтересованы сохранять ее свободной и открытой», — сказал Фогго. «Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный и справедливый доступ все страны Арктического совета, членом которого мы являемся», — добавил адмирал.



Арктический совет — международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В него входят Дания, Швеция, Финляндия, Россия, США, Канада, Исландия и Норвегия. Еще ряд стран имеют статус «наблюдателей», напоминает РИА «Новости».