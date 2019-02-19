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Россия и мир


 

18:13 | 21.02.2019

Ространснадзор готов начать проверки «Яндекс.Такси», но у ведомства не хватает полномочий

Ространснадзор обеспокоен ситуацией на рынке пассажирских перевозок, которые осуществляют интернет-агрегаторы и операторы легковых такси и автобусов, в том числе под брендами «Яндекс Такси», «Uber Такси» и др. Между тем, у ведомства отсутствуют полномочия по контролю и надзору за ними. Об этом сказано в ответе руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на запрос депутата Государственной думы РФ Игоря Торощина.

Виктор Басаргин отмечает, что агрегаторы не являются хозяйствующими субъектами и используются как интернет-сервисы для заказа поездок.

«Законодательством РФ интернет-поездки не регулируются, хотя ситуация, сложившаяся на рынке пассажирских перевозок, требует законодательного их оформления как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ространснадзор выражает готовность участвовать в указанной работе в рамках своей компетенции», – указано в документе.

Поводом для обращения Игоря Торощина в надзорные органы стали участившиеся ДТП с участием интернет-агрегаторов такси под вышеуказанными брендами.

«Президент России Владимир Путин еще на заседании Госсовета 22 сентября 2017 года поручил разработать предложения по разработке требований к деятельности агрегаторов до 1 марта 2018 года. Скоро пройдет год, как они должны быть готовы, но мы пока видим результатов этой работы. Между тем, ситуация уже принимает слишком опасный оборот, и требуется срочное вмешательство компетентных структур, включая представителей прокуратуры, ФАС и МВД», – говорит Игорь Торощин.

По его словам, владельцы интернет-агрегаторов искусственно создали формально-юридическую независимость отношений одних участников агрегаторской схемы от отношений других её участников, в связи с чем в случае ДТП, например, органам следствия и дознания проблематично доказать вину интернет-сервисов.

«В случае, когда в ДТП погибает пассажир или получает увечья, всю вину несет водитель такси по ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека». Хотя по факту, следственные органы должны проводить доследственную проверку и в отношении владельцев интернет-агрегаторов, так как в их действиях формально усматривается ст. 238 УК РФ –«Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пока о таких прецедентах неизвестно», – добавил Игорь Торощин.

Он отмечает, что регулируя сферу пассажирских перевозок, «важно не перегнуть палку».

«Водителями такси работают или подрабатывают тысячи россиян, и нельзя допустить ситуации, чтобы они и их семьи лишились своего дохода», – резюмирует депутат.

© «Вечерние Ведомости»

 


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написал: Сергей.   |   Сегодня, 18:57  
 
А каким боком здесь ространснадзор?

Тут должна прокуратура проверить, каким образом на дорогах столько таксистов, если по закону за рулем такси может находиться либо работник!!!! владельца разрешения на такси, либо ИП со своим разрешением.
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