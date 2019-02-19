Ритейлеры предупредили о возможном дефиците молочной продукции

16:20 | 21.02.2019

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), включающая в себя торговые сети «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Ашан» и «Дикси», предупредила потребителей о возможных перебоях с поставками в магазины молока, творога, сыра и сметаны. Письмо с предупреждением о возможных последствиях таких мер АКОРТ направила в Минэкономразвития, отмечают «Известия» со ссылкой на сам документ.



Предприниматели винят во всем ужесточение контроля с 1 июля, когда вступит в силу приказ Минсельхоза. Он обязывает оформлять на молочную продукцию ветеринарные документы и вносить данные в единую систему, чтобы отслеживать путь продукта от фермы до прилавка и отсекать фальсификат. Ритейлеры уверены, что из-за проблем с бумагами поставки будут с опозданием и в какой-то момент с прилавков исчезнет вообще вся продукция, а цены пойдут вверх, сообщает ren.tv.