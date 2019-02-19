По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом

16:11 | 21.02.2019

Каждый пятый россиянин признал, что ежедневно ругается матом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.



«Наше «великое культурное сокровище» — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», — сказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Федоров на круглом столе «Российская государственность и русский язык: история и современность».



Опрос ВЦИОМ, обнаруживший такую картину, касался самых различных аспектов использования русского языка, и в том числе его чистоты. При этом выяснилось, что употребление ненормативной лексики занимает третье место среди языковых нарушений, в которых признались опрошенные. Наиболее частым отклонением оказалось использование местных диалектов. На втором месте - профессиональный сленг, 23 процента опрошенных каются и в таком нарушении русского языка, передает rg.ru.