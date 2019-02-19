Госдума РФ рассмотрит законопроект о наказании для лидеров преступных группировок

16:04 | 21.02.2019

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагает ввести отдельное уголовное наказание для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ), а также для участников их сходок.



Глава государства предлагает дополнить ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и наказывать участников собрания представителей ОПГ лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за пять лет. Если поправки будут приняты, эти положения будут отражены в новой части — 11 ст. 210, передает РБК.



Депутаты планируют принять документ уже в следующем месяце. Законопроект об ужесточении ответственности за создание организованного преступного сообщества не требует длительных рассылок, так как относится к исключительному ведению федерального центра. Это значит, что его могут принять всего за месяц – сказал «Интерфаксу» глава профильного думского комитета Павел Крашенинников.