В России может появиться единый реестр игроманов

13:35 | 21.02.2019

Минфин России разработал законопроект, который предусматривает создание в стране единого перечня граждан, страдающих от игровой зависимости. Об этом сообщают «Известия». Отмечается, что нововведение рассчитано в первую очередь на самоограничение игроманов.



У них будет право на ограничение своих ставок в букмекерских конторах. Реестр людей с игровой зависимостью можно будет покинуть только через год после включения в него. Сообщается, что в реестр также войдут недееспособные граждане, которых внесли туда опекуны.