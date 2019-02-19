Власти Исландии приняли решение продлить разрешение на охоту на китов

13:28 | 21.02.2019

Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на охоту на китов на следующие пять лет, сообщает Sveriges Radio. Соответствующий документ подписал министр по вопросам рыбной ловли Кристиан Фор Юльссон. Годовая квота составит 209 китов-финвалов и 217 малых полосатиков.



При этом, как отмечает радиостанция, согласно результатам последних опросов общественного мнения, большинство населения Исландии выступает против промысла.



Напомним, что Исландия возобновила охоту на китов более 10 лет назад после чего США ввели в ее отношении санкции.