В китайском городе Цзянь мужчина с ножом напал на толпу и ранил 11 человек

13:23 | 21.02.2019

В китайском городе Цзянь в восточной провинции Цзянси мужчина напал с ножом на толпу людей на улице, ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местную полицию.



Жители смогли остановить преступника своими силами и передать в руки прибывшей полиции. По предварительным данным, нападавшим оказался 33-летний местный житель. Родственники сообщили, что ранее он уже лечился от психического расстройства.