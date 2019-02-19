Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в составе РФ Крым стал более «украинским»

13:12 | 21.02.2019

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что спустя пять лет после присоединения Крыма к России полуостров стал еще «более украинским», чем до 2014 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По словам Климкина, полуостров был «недостаточно украинским» до присоединения Крыма к России, из-за этого Украине пришлось заплатить «сверхвысокую цену». Климкин отметил, что в этом виноват сам Киев. При этом за время нахождения полуострова в составе РФ эта территория не стала «более российской», подчеркнул глава МИД Украины.