В Госдуме предложили передавать страховые пенсии по наследству

12:50 | 21.02.2019

Госдума рассмотрит 21 февраля внесение изменений в закон о страховых пенсиях. В частности, депутаты обсудят создание механизма для наследования таких выплат, передает iz.ru. Предполагается, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо лично в виде назначения страховой пенсии, либо наследникам.



Для этого предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Под ним подразумевается ежегодно утверждаемый правительством возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный в соответствии с законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», или его наследник могут получить страховую пенсию, сообщает РИА «Новости».