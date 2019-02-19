Контр-адмирал в отставке рассказал о возможностях российской ракеты «Циркон»

12:39 | 21.02.2019

Российские корабли, оснащённые ракетами «Циркон», смогут поразить цели за пять минут с расстояния 500 км от берега. Об этом рассказал контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров, передает russian.rt.com. Он пояснил, что за это время можно обнаружить летящие к цели ракеты, но не перехватить их.



Хмыров также заявил, что ракеты смогут нести корабли и подлодки российского флота в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана. По его подсчетам, «два-три» корабля на каждом направлении, которые будут нести около 40 «Цирконов», смогут «гарантированно поразить» командные центры в США.