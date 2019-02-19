Компания Samsung представила новые флагманские модели смартфона Galaxy

12:30 | 21.02.2019

Компания Samsung представила новую флагманскую модель бренда Samsung Galaxy S10+. Дисплей смартфона покрывает лицевую поверхность телефона полностью. Камеры смартфона встроены прямо в дисплей с помощью бесшовных технологий, передает РИА "Новости". Кроме того, была анонсирована компактная модель Galaxy S10e - она имеет меньшие размеры, а ее экран плоский, не имеющий загнутых граней.



Помимо линейки Galaxy S10 Samsung представила устройство Galaxy Fold. Смартфон может сгибаться и трансформироваться в планшет. Размер экрана в разложенном состоянии составляет 7,3 дюйма. Размер внешнего дисплея — 4,6 дюйма.





Цена гаджета — 1980 долларов. Продажи стартуют 26 апреля. Отмечается, смартфон выпустят ограниченным тиражом, а купить его можно будет только в десяти странах, включая Россию. Как пишут «Ведомости», предзаказ в нашей стране откроется во втором квартале.