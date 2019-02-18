По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение

16:07 | 20.02.2019

Росстат обнародовал данные за январь 2019 года, согласно им, снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%. Агентство «Интерфакс», отмечает, что снижение идет шестой год подряд. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году. Тогда показатель повысился на 4%.



Напомним, реальные располагаемые доходы — это сумма доходов после вычета обязательных платежей с учетом инфляции.