Путин считает, что бизнес в России «не должен постоянно ходить под статьей»

16:04 | 20.02.2019

Бизнес в России не должен постоянно ходить под статьёй и чувствовать риск уголовного или административного наказания, заявил Путин в послании Федеральному собранию. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — заявил он.



Путин подчеркнул, сегодня 45% возбужденных против предпринимателей уголовных дел прекращаются, не доходя до суда. «Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям», — сделал он вывод.