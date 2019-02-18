Путин предложил в два раза повысить пособие для детей по инвалидности

15:40 | 20.02.2019

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностью почти в два раза. «Выплаты для ухода за детей с инвалидностью предлагаю повысить с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Понимаю, что и это не много, но это все же повысит благосостояние семей», - заявил Путин.