Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам

15:36 | 20.02.2019

Путин заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.



Путин напомнил, что в текущем году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства, сообщает РИА «Новости».